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《立場》即時遣散員工

2021-12-30 列印
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　　網媒《立場新聞》昨午四時表示，因應警方拘捕多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部份文件，立場新聞決定即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。此外，署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。《立場新聞》前身為主場新聞，於二○一四年十二月成立；《立場》前副採訪主任陳朗昇表示，尊重公司的決定，形容昨天是傷感的一日。■警方檢走多箱物件。
■警方檢走多箱物件。


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