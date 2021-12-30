慶回歸25周年演唱會響頭炮

明年是香港回歸二十五周年，政務司司長李家超昨指出，已成立跨部門籌備委員會，籌備逾百個活動，由旅發局舉辦的跨年倒數演唱會打響頭炮；馬會亦預留六億三千萬元，贊助多項包括文化藝術、運動等慶祝活動。港府亦推出民間慶祝活動申請計劃，鼓勵社會各界舉辦活動。李家超指明年是香港回歸二十五周年，政府正積極籌備一連串多元化的紀念活動，已成立由他擔任主席的跨部門籌備委員會，目前已籌備過百項活動，主題是「砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程」。一連串的本地慶回歸活動，包括二○二二迎春接福遊樂園、西九故宮博物館開幕展覽、花悅滿城、單車節等，在維港兩岸亦會裝置美化擺設，亦會舉辦亞洲金融論壇等大型國際會議。而十四個香港海外經貿辦事處將舉辦連串活動，如在北京舉行展示香港成功落實「一國兩制」的大型展覽，在上海和武漢舉辦金庸展。同時，特區成立二十五周年宣傳歌，將由歌手李幸倪（Gin Lee）、姚焯菲、去年十大傑青視障女高音蕭凱恩，以及劍擊運動員張小倫演唱。派禮物包福袋惠基層政府將推出民間慶祝活動認可申請計劃，團體可申請將活動納入政府慶祝活動節目表。李家超亦感謝馬會預留六億三千萬元贊助活動；馬會主席陳南祿指很高興支持一系列項目，盼能為社會注入正能量。根據活動網站顯示，慶回歸活動亦有惠及基層，其中「共慶回歸顯關懷」，將由非政府機構安排義工，探訪三十萬個弱勢家庭，並派發禮物包，並安排約二十萬受惠人參與合適慶祝活動；而「耆樂警訊傳愛心」則是耆樂警訊的年度活動，將會向長者或有需要人士派發福袋。