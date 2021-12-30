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美股中段升83點

2021-12-30 列印
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　　臨近新年，市場假期氣氛濃厚，美股昨晚早段輕微高開。美國周三股市中段升八十三點，杜指報三六四八二點；納指則報一五七五四點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見四十七點二六港元，升零點四一港元；騰訊則見四百四十一點七六港元，跌三點零四港元。

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