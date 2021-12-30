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港大噴鼻疫苗阻新冠感染鼻腔

2021-12-30 列印
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　　港大醫學院發現，將PD1-受體結合域核酸疫苗，聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，有效阻止新冠病毒感染鼻腔。研究將兩種小鼠模型在接受聯合疫苗三十五天後，嘗試感染新冠病毒，發現疫苗不但能保護肺部免受感染，同時可預防感染鼻腔。
　　研究又指出，疫苗抗體交叉中和多個變種病毒，包括Alpha、Beta和Delta，證實聯合疫苗誘導的黏膜免疫反應，對預防病毒感染鼻腔非常重要。
　　共同領導研究的港大微生物學系教授袁國勇說，研究結果表明，港大研發的疫苗臨牀研究，仍是消除新冠病毒的首要任務，現正開展有關這兩種疫苗的臨牀測試。

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