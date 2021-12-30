港增十二Omicron個案 禁洛杉磯等航班至下月

本港昨天新增十二宗變種新冠病毒Omicron個案，及十四宗輸入個案，其中一人在潛伏期內曾住在薄扶林寶翠園六座，上址已納入強檢。因應兩名機組人員染疫，政府前晚圍封愉景灣蘅峯曦欣閣及屯門嘉悅半島一座，沒有發現確診個案。衞生署確認早前公佈的十二宗輸入個案，帶Omicron變異病毒株，本港至今共錄得七十宗涉及Omicron的個案。至於十四宗輸入個案，當中十一宗涉及變異病毒株，包括前天公佈、住在屯門嘉悅半島一座的一名機組人員。由於國泰航空營運由美國洛杉磯飛抵香港的CX881航班，在七天內累計共有四名乘客確診；以及於前天由加拿大多倫多飛抵香港的CX829航班有三名乘客確診，衞生署引例禁止國泰營運的客機在昨天至下月十一日期間，從洛杉磯或多倫多着陸香港。