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港鐵商場推「連年賞」 最高回贈500元

2021-12-30 列印
■「連年賞」送出總值四百萬元商場現金禮券。
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　　港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，攜手推出「連年賞」推廣活動，MTR Mobile登記用戶於下月三日至三十一日，於上列商場及指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿一千元或以上，即可換領港鐵商場電子優惠券，每人可享高達五百元回贈。活動會送出總值四百萬商場現金禮券。
　　於明年二月一至二十八日期間，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場及指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿八百八十八元或以上，可獲八倍MTR分獎賞。

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