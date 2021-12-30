  • 2021年12月30日 星期四
  • 17º
  • 82%
熱門： 立場新聞陳朗昇何韻詩陳宛蔚Win Win

日報新聞 > 港聞

凝望2021年

2021-12-30 列印
浪漫時刻 ■情人節愛意濃濃，情侶都沉醉於浪漫二人世界中。蘇正謙攝
Previous Next

難以阻擋■疫下人人都要戴口罩，棋枱更被圍封，但難阻長者下棋。蘇正謙攝
難以阻擋■疫下人人都要戴口罩，棋枱更被圍封，但難阻長者下棋。蘇正謙攝
超級血月■五月二十六日出現「超級滿月」「撞正」月全食，形成「超級血月」照維港，吸引大批市民觀賞這罕見天文現象。蘇正謙攝
超級血月■五月二十六日出現「超級滿月」「撞正」月全食，形成「超級血月」照維港，吸引大批市民觀賞這罕見天文現象。蘇正謙攝
防不勝防■每逢夏天都是蚊患日子，而蚊襲總是防不勝防。蘇正謙攝
防不勝防■每逢夏天都是蚊患日子，而蚊襲總是防不勝防。蘇正謙攝
靜候解禁■佐敦在一月下旬因疫情劃出指明「受限區域」，在首次實施封區政策下，居民須留家強制檢測。李睿哲攝
靜候解禁■佐敦在一月下旬因疫情劃出指明「受限區域」，在首次實施封區政策下，居民須留家強制檢測。李睿哲攝
無懼寒潮■天氣轉寒無阻熱愛運動人士，僅穿背心短褲在市區跑步，在人群中顯得相映成趣。盧江球攝
無懼寒潮■天氣轉寒無阻熱愛運動人士，僅穿背心短褲在市區跑步，在人群中顯得相映成趣。盧江球攝
同聲同氣■因應油尖旺一帶在年初時有較多確診個案，而區內少數族裔人士眾多，政府安排南亞裔工作人員協助處理防疫事宜。李睿哲攝
同聲同氣■因應油尖旺一帶在年初時有較多確診個案，而區內少數族裔人士眾多，政府安排南亞裔工作人員協助處理防疫事宜。李睿哲攝


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd