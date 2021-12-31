林鄭︰明年更嚴厲谷針

本港完成接種兩劑疫苗的合資格人口還未到七成，特首林鄭月娥認為不理想，明年會更嚴厲去提升新冠疫苗接種率，並會爭取早日與內地通關，她對通關進程感到樂觀，希望快有消息公佈。候任醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，本港需做好準備應對疫情再出現社區爆發，包括「疫苗護照」等措施；現時有「香港健康碼」整合接種疫苗及個人風險等資訊，可以考慮是否推廣，若日後需大規模使用都可以及早準備。林哲玄估計由於內地近日出現小型爆發，不預期兩三周內可落實與內地通關。他亦不同意在提高接種率後，以接受「後疫苗浪」確診數字上升為代價與外國通關，認為港人難以接受每日有數百宗確診及每日約十人死亡。