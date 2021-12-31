宿霧航空熔斷 外傭或短缺

宿霧太平洋航空營運於前天由菲律賓馬尼拉飛抵香港的5J272航班，有三名乘客經抵港檢測確診新冠肺炎，衞生署引例熔斷該航班至下月十二日。香港僱傭代理協會主席張結民預計，熔斷該航班後，會有超過一千名外傭受影響未能抵港。香港僱傭公會主席陳東風亦擔心，其餘兩間營運菲律賓抵港航班的航空公司會加票價，更感歎辛苦預訂的檢疫房間「化為烏有」。就政府新增麗豪航天城酒店作為外傭檢疫酒店，他指昨早九時半開放預約後，隨即爆滿，希望當局開放所有檢疫酒店予外傭。此外，政府亦引例分別熔斷芬蘭航空營運由芬蘭赫爾辛基抵港，及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的航班，至下月十二日。