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美股中段升92點

2021-12-31 列印
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　　雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。杜指中段報三六五八一點，升九十二點；納指則報一五八四九點，升八十三點。滙控美國預託證券價格見四十七點四港元，升零點五港元；騰訊則見四百六十點九二港元，升十七點五二港元。

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