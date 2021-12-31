Omicron變種病毒殺入社區 國泰空少傳染餐廳兩食客

本港恐出現變異新冠病毒Omicron社區傳播。一名美國抵港國泰航空機組人員，本周一曾到又一城望月樓與家人用膳，他日前被確認感染Omicron。其一同在望月樓用膳的父親，以及同用餐時段的另一名男食客亦初步確診，衞生防護中心不排除二人同受染疫機組人員感染。政府圍封石硤尾澤安邨榮澤樓強檢。政府昨晚圍封石硤尾澤安邨榮澤樓強檢，指昨日發現一宗初步確診個案，為早前公佈輸入個案的密切接觸者，而該輸入個案確認帶有Omicron變異株，病人在潛伏期間曾在上址居住。據悉，該名密切接觸者為染疫空少的父親。至於疑在食肆被感染的三十四歲男食客，昨日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，檢測結果呈初步陽性。他居於屯門藍地屯子圍的村屋，近期沒有外遊，於地盤工作，最後上班日期為二十九日。望月樓昨午三時起停業，稱以便安排全店員工接受更緊密之檢測及醫學監察。衛生署人員昨午到場採集環境樣本。十多名望月樓員工帶備行李，在店內等候專車，前往竹篙灣檢疫中心。堅尼地城海都樓A座昨晚十時起亦被列為「受限區域」作強檢，政府指由於發現一宗曾在該處居住的初步確診個案，涉及機組人員，他是早前一名確診者的同事，可能帶有變異病毒株Omicron。同時，本港新增十二宗輸入個案，包括三名機組人員和三名外傭，有七宗涉及變異病毒株。一名四十六歲男病人本周一從英國經芬蘭抵港，翌日在檢疫中心的樣本呈陽性。他潛伏期間居住的大圍金禧花園一座和工作的東華三院冼次雲小學，已納入強檢。本港亦確認十一宗早前公佈的個案屬Omicron。國泰航班須重組此外，政府要求貨機機組人員回港後首三天要在檢疫酒店隔離，國泰公佈受最新檢疫限制影響，不能如期運作所有已計劃的航班，正在整合現時至明年首季期間的航班，包括取消一些往來香港的客運航班，會盡量安排受影響顧客乘搭其他航班，顧客亦可選擇退款。