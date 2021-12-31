感恩社會經濟走出谷底 陳茂波︰房屋仍是痛點

財政司司長陳茂波在社交平台上載短片，回顧今年情況，他提到房屋問題仍是制約社會發展主要痛點，感恩社會和經濟已走出谷底，惟仍有不少階層的人士和不同行業，受較大壓力。他指，政府推出消費券計劃，希望與市民一起刺激市道，同時通過商戶聯手，推廣電子支付，一起參與，一起受惠。又指這半年走到街頭巷尾，茶樓餐廳，都感受到街坊收到消費券的獲得感。不過房屋問題，仍是制約本港社會發展的主要痛點，他指曾到劏房探望家庭，到基層參與派飯，感受到要急市民所急，想市民所想，指年輕人很有創意和想法，都希望有更多空間追尋夢想。他重申完善選舉制度後，很多事情要加快做，希望市民可合力共建香港。