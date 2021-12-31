﻿居屋明年51折出售﻿﻿ 禁轉讓期增至五年 ﻿

近年不少居屋或綠置居單位的一手業主，過了限制轉售期後賣出單位，輕易便賺二、三百萬。特首林鄭月娥昨日宣佈，明年收緊居屋及綠置居的轉讓限制，將兩年延長至五年，遏止炒賣。政府明年將出售八千九百個居屋單位及四千七百個綠置居單位，售價分別達五一折及四一折，均屬歷來最高折扣。有市民認為即使限制轉售年期延長，亦無阻申購資助房屋意欲。林鄭月娥表示，明年出售的八千九百個居屋單位，涵蓋七個屋苑，包括東涌裕雅苑、沙田愉德苑、北角驥華苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑及啟德啟欣苑。由於定價機制，上述居屋單位會以五一折出售，這是一四年政府復售居屋以來的最高折扣。她舉例指觀塘安秀苑一個約四百呎單位，在新安排下只售二百七十九萬元，相較舊安排便宜一百萬。她又指政府明年會推售四千七百個綠置居單位，包括粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑及油塘高宏苑，屆時會以四一折出售，這亦是最高折扣，最便宜的單位只售七十九萬元。她舉例指，油塘高宏苑一個二百九十呎單位，在新安排只售一百七十七萬元。現屆政府五年內合共推出三點八萬個資助房屋單位，較上屆政府多出四倍。政府將收緊明年起出售的居屋及綠置居的轉讓限制，林鄭月娥形容房屋是「用來住不是用來炒」，現時業主在兩年內不能以高於原價，在第二市場將資助單位轉售，新安排將延長至五年。此外，補地價後在自由市場轉售的單位，禁售期則由十年延長至十五年。輪公屋逾年 可購綠置居貨尾此外，政府亦將推出先導計劃，讓輪候公屋逾一年人士，可購買綠置居的貨尾單位，她坦言︰「應是『僧多粥少』，但至少有一個盼望、有一個機會。」即使限制轉售年期增至五年，但資助房屋依然搶手。今年三十八歲、任職裝修的阿傑，月入兩萬多元，與父母住在觀塘一個三百呎公屋單位。對於房委會明年會推出三個綠置居和七個居屋樓盤，他已決定申請碰碰運氣，「延長限制轉售其實影響不大，供樓都是幫自己儲錢。」阿傑說目標是三百多呎單位，預計售價二百零萬，「人一定想愈住愈好，對於我們這種中低收入人士，真的只有靠出售資助房屋，才有可能買到私樓。」長沙灣綠置居翠麗苑業主黃先生，就覺得延長限制轉售年期有利有弊，「限制年期加長，應該可以減少炒賣，對用家是好事，但綠表市場供應減少，一些公屋戶想置業也相對困難，變相可以釋放出來的公屋單位也減少。」黃所住的三百多呎單位以二百二十萬購入，現在已升值一倍有多，「我不會賣出去，始終都是自己資產。」