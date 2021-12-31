公屋聯指助遏炒風 倡擴大白表市場

對於政府收緊資助房屋轉售限制，公屋聯會總幹事招國偉表示，看到一些居屋和綠置居業主，住了兩、三年，便以高於買入價一倍把單位轉售，情況並不健康，認為新措施有助遏制炒風，如政府可擴大白表市場，增加供應，長遠而言，可考慮將資助房屋市場與私人市場分割。他指今期「綠置居」推售的鑽石山啟鑽苑已售清，已重售的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑則仍有約五百伙未賣出，招國偉認為放寬輪候公屋人士買綠置居貨尾，只屬權宜做法，因貨尾的細單位未必最適合買家，相信不可能全部銷售。他建議政府應留意「綠置居」單位面積不應太小，否則減慢公屋流轉。有地產代理透露，的確很多資助房屋的業主，賣出單位賺錢後，都會轉買私樓改善環境，「他們最初買居屋或綠置居，可能只買到細單位，後來有了小朋友，就想換個大單位而買私樓，多數都不是想炒樓賺錢。」