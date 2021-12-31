鍾沛權林紹桐提訊不准保釋 《立場》前董事練乙錚被通緝

■鍾沛權與林紹桐被控一項串謀發佈或複製煽動刊物罪，案件昨日提堂，法官押後至明年二月二十五日再訊。

警方國安處前日拘捕網媒《立場新聞》前董事兼前總編輯鍾沛權、前董事兼署任總編輯林紹桐等七名前任高層。其中鍾沛權與林紹桐被控一項串謀發佈或複製煽動刊物罪，案件昨日首次提堂，法官將案件押後至明年二月二十五日再訊。其餘幾名被捕人，包括前董事何韻詩、吳靄儀及方敏生等，則獲准保釋候查。鍾沛權、林紹桐連同《立場》註冊公司昨被控一項串謀發佈或複製煽動刊物罪，鍾被解往西九龍裁判法院首次提堂，林則因自身疾病而留院缺席聆訊，《立場》並無派代表出庭。《香港國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至明年二月二十五日再訊，以待警方進一步調查，包括前日檢取的六箱文件、逾六十部電腦及電子裝置等，亦拒絕鍾林二人的保釋申請。由於林昨日缺席聆訊，將於今早被帶上法庭聽取控罪。其他被捕人，據悉包括《立場》前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，及前《蘋果日報》副社長陳沛敏。他們昨日陸續獲准保釋候查，其中《立場》前董事何韻詩昨午五時許離開西區警署，其後吳靄儀和方敏生亦分別離開中區和香港仔警署。何韻詩離開時沒回應傳媒提問，只在警署外讓傳媒拍照，其後在助手陪同下上車離去。身穿黑色羽絨的方敏生則面容憔悴，離時僅對記者雙手合十，形容：「唔方便」。消息又指，繼《立場》創辦人蔡東豪被通緝後，前董事練乙錚亦被通緝。此外，《立場》英國分社宣佈，停止一切業務，英國分社主任楊天帥辭職，即日生效。特首林鄭月娥表示，不評論當局正調查的個案，但強調是次行動並非整頓反對派媒體，而是基於法律的執法工作，對媒體工作沒直接關係，強調當局執法不會因個人或機構而有所改變，有關行動並非針對某些媒體。她又批評有西方政府高官妄下定論，才是真正的踐踏法治，並指《基本法》之下，人權及自由受到充分保障，惟無人可以凌駕法律，自稱第四權的傳媒亦不能凌駕法律。