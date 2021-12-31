國務委員兼外長王毅就二○二○年國際形勢和外交工作受訪，並提到中美關係的「一些變化」，他指美方一方面表示無意同中國發生衝突對抗，但同時在涉及中國主權安全發展利益的系列問題上仍在不斷挑事。他強調，中國的對...

2021-12-31