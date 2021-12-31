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躍動2021年

2021-12-31 列印
幻影劍法 ■奧運男子花劍金牌得主張家朗回港後，在挑戰盃劍擊錦標賽繼續無敵摘冠。 蘇正謙攝
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難得輕鬆■香港乒乓女將蘇慧音、李皓晴及杜凱琹勇奪奧運女子乒乓球團體賽銅牌，先後出席多項慶祝活動及展覽，分享喜悅。蘇正謙攝
難得輕鬆■香港乒乓女將蘇慧音、李皓晴及杜凱琹勇奪奧運女子乒乓球團體賽銅牌，先後出席多項慶祝活動及展覽，分享喜悅。蘇正謙攝
緊張一刻■內地奧運健兒代表團在十二月初訪港，在多個活動示範體操、乒乓球等高超技術，令觀眾歎為觀止。蘇正謙攝
緊張一刻■內地奧運健兒代表團在十二月初訪港，在多個活動示範體操、乒乓球等高超技術，令觀眾歎為觀止。蘇正謙攝
舒展筋骨■海洋公園推出「森度遊」吸引喜愛瑜伽人士，讓他們在特色場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨。蘇正謙攝
舒展筋骨■海洋公園推出「森度遊」吸引喜愛瑜伽人士，讓他們在特色場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨。蘇正謙攝
乘風破浪■炎炎夏日，水上電單車等刺激活動是不少人的首選。蘇正謙攝
乘風破浪■炎炎夏日，水上電單車等刺激活動是不少人的首選。蘇正謙攝
港將獻藝■不少港人都喜歡觀賞跳水，內地奧運健兒代表團訪港時，跳水港隊代表都有參與示範。李睿哲攝
港將獻藝■不少港人都喜歡觀賞跳水，內地奧運健兒代表團訪港時，跳水港隊代表都有參與示範。李睿哲攝
足球小將■疫下不忘運動強身健體，小伙子們都在五人足球區際比賽獻技。陳浩元攝
足球小將■疫下不忘運動強身健體，小伙子們都在五人足球區際比賽獻技。陳浩元攝
敢於挑戰■令健兒精疲力竭的斯巴達障礙賽十一月在元朗舉行，勇士們要克服多項挑戰如充滿泥濘水的障礙物。李睿哲攝
敢於挑戰■令健兒精疲力竭的斯巴達障礙賽十一月在元朗舉行，勇士們要克服多項挑戰如充滿泥濘水的障礙物。李睿哲攝


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