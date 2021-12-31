佳節少飲怡情 保護肝臟健康

●聖誕及新年派對上宜少飲怡情

●參加節日聚會，市民宜淺嚐杯中物，避免影響肝臟健康。

年近歲晚，今年人人留港慶祝，不排除會巡迴多場派對，最有氣氛是舉杯暢飲，為你綻放冬日溫暖。但有腸胃肝臟科專科醫生表示，每逢節日都有不少急性酒精性肝炎的求助個案，嚴重的會造成肝衰竭，甚至會危及生命。因此建議市民最好淺酌杯中物，即一杯起、兩杯止*，避免對肝臟造成沉重負擔。同時，亦勸喻市民不要隨便服用成藥，應服用醫生處方有醫學實證的產品，以保障個人健康。腸胃肝臟科專科李恒輝醫生表示，年輕人為慶祝佳節，會在派對上暢飲各類酒精飲品，如香檳、啤酒、紅酒和白酒等，但喝酒過量會引起肝臟發炎，因為有超過90%酒精會經胃和小腸進入肝臟，而肝臟負責代謝分解酒精。如果市民短時間飲用大量酒精，肝臟會因不停工作而無法應付，最終只會對肝臟造成短期和長期的影響。正視脂肪肝及糖尿病問題其實醉酒與肝臟健康與否並無關係。酒精對肝臟造成的長短期影響，市民不會輕易察覺。例如肝臟出現急性發炎，市民開始時只會感到疲累、乏力、眼黃、尿液呈普洱色，但如果不及時治理，或會出現肝衰竭及對生命構成威脅。而長期酗酒也對肝臟帶來壓力，導致酒精性肝病，包括脂肪肝、慢性肝炎、肝纖維化和肝硬化，直至最後發展成肝癌。時下許多市民透過身體檢查、照超聲波或驗血才發現自己肝損/肝酵素過高，意味肝臟已經出現問題。例如脂肪肝及慢性肝炎等。李醫生指出，脂肪肝與酗酒、肥胖、高血脂及糖尿病有關。一般市民都輕視脂肪肝對身體的影響，但其實脂肪肝是肝癌三部曲的其中一部曲，當市民因酗酒引起的酒精性脂肪肝會逐漸變成肝炎，之後發展為肝纖維化，最終造成肝硬化甚至肝癌。當市民發現肝酵素超出一定水平時，表示肝臟已經受損。切勿隨便服用成藥李醫生提到，脂肪肝和糖尿病密不可分，兩者都屬於代謝障礙。按資料顯示，糖尿病人有七成都擁有脂肪肝。同時，有市民在會自行服用所謂健肝的成藥，但這些在市場上售賣的產品可能未經臨床測試及醫生監察，無法證實保肝護肝。加上大量服用某些草藥更有機會引起急性肝炎和肝衰竭。所以市民宜先與醫生作肝臟檢查，再挑選合適及有科學驗證的護肝藥物，在早期修補肝損，以及不要大口大口地喝，避免養成酗酒習慣。*男性每天攝取量以2杯或以下為限；女性每天攝取量以1杯或以下為限冬天吃火鍋要小心每年冬天是甲型及戊型肝炎的高峰期，原因與冬天吃火鍋有關。李恒輝醫生表示，香港普遍出現的肝炎病毒有甲型、乙型、丙型及戊型肝炎。甲型、戊型肝炎是急性肝臟炎症，傳播方法是市民經飲食途徑受感染。許多人喜歡在冬天打邊爐，但如果食用受污染而未經煮熟的貝殼類海產、豬膶及豬肉等，病毒就會經污染的飲水和食物進入人體的胃腸道而造成炎症。每年冬天約有數百宗。如果孕婦不幸感染戊型肝炎，更會導致高達20%的死亡率，所以市民吃火鍋時必須煮熟所有食物，以保障自己的健康。