佳節少飲怡情 保護肝臟健康

腸胃肝臟科專科李恒輝醫生表示，年輕人為慶祝佳節，會在派對上暢飲各類酒精飲品，如香檳、啤酒、紅酒和白酒等，但喝酒過量會引起肝臟發炎，因為有超過90%酒精會經胃和小腸進入肝臟，而肝臟負責代謝分解酒精。如果市民短時間飲用大量酒精，肝臟會因不停工作而無法應付，最終只會對肝臟造成短期和長期的影響。
正視脂肪肝及糖尿病問題
其實醉酒與肝臟健康與否並無關係。酒精對肝臟造成的長短期影響，市民不會輕易察覺。例如肝臟出現急性發炎，市民開始時只會感到疲累、乏力、眼黃、尿液呈普洱色，但如果不及時治理，或會出現肝衰竭及對生命構成威脅。而長期酗酒也對肝臟帶來壓力，導致酒精性肝病，包括脂肪肝、慢性肝炎、肝纖維化和肝硬化，直至最後發展成肝癌。
時下許多市民透過身體檢查、照超聲波或驗血才發現自己肝損/肝酵素過高，意味肝臟已經出現問題。例如脂肪肝及慢性肝炎等。李醫生指出，脂肪肝與酗酒、肥胖、高血脂及糖尿病有關。一般市民都輕視脂肪肝對身體的影響，但其實脂肪肝是肝癌三部曲的其中一部曲，當市民因酗酒引起的酒精性脂肪肝會逐漸變成肝炎，之後發展為肝纖維化，最終造成肝硬化甚至肝癌。當市民發現肝酵素超出一定水平時，表示肝臟已經受損。
切勿隨便服用成藥
李醫生提到，脂肪肝和糖尿病密不可分，兩者都屬於代謝障礙。按資料顯示，糖尿病人有七成都擁有脂肪肝。同時，有市民在會自行服用所謂健肝的成藥，但這些在市場上售賣的產品可能未經臨床測試及醫生監察，無法證實保肝護肝。加上大量服用某些草藥更有機會引起急性肝炎和肝衰竭。所以市民宜先與醫生作肝臟檢查，再挑選合適及有科學驗證的護肝藥物，在早期修補肝損，以及不要大口大口地喝，避免養成酗酒習慣。
*男性每天攝取量以2杯或以下為限；女性每天攝取量以1杯或以下為限
冬天吃火鍋要小心
每年冬天是甲型及戊型肝炎的高峰期，原因與冬天吃火鍋有關。李恒輝醫生表示，香港普遍出現的肝炎病毒有甲型、乙型、丙型及戊型肝炎。甲型、戊型肝炎是急性肝臟炎症，傳播方法是市民經飲食途徑受感染。許多人喜歡在冬天打邊爐，但如果食用受污染而未經煮熟的貝殼類海產、豬膶及豬肉等，病毒就會經污染的飲水和食物進入人體的胃腸道而造成炎症。每年冬天約有數百宗。如果孕婦不幸感染戊型肝炎，更會導致高達20%的死亡率，所以市民吃火鍋時必須煮熟所有食物，以保障自己的健康。