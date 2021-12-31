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北京反制美方五人員

2021-12-31 列印
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　　外交部發言人趙立堅（見圖）宣佈回應美國國務院近日根據「香港自治法」，對五名香港中聯辦副主任實施制裁，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》，對五名美方人員實施制裁。
　　五名美方人員包括美國前商務部長羅斯、美國國會「美中經濟與安全評估委員會」主席卡羅琳‧巴塞洛繆、「國會行政部門中國委員會」前辦公室主任喬納森‧斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允和「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當‧金。措施包括禁止上述人員入境內地和港澳地區，凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。

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