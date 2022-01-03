地盤工妻子確診 群組增至五人 望月樓30食客走漏 埋播毒風險

■近三百四十名望月樓群組接觸者，已送到檢疫中心隔離。

■當局近日多次封樓，篩查潛在Omicron變種病毒感染者。

Omicron變種病毒對港威脅愈來愈大。又一城望月樓感染群組擴大，早前確診三十四歲地盤工人的妻子亦初步確診，群組增至五人感染。衞生防護中心已找到與望月樓確診者同一時段用膳的約一百七十名食客，他們須到檢疫中心進行檢疫，但料有三十多人尚未聯絡當局，構成潛在播毒風險；他們沒理會安心出行通知，會觸犯法例。食衞局局長陳肇始形容現時是社區爆發的臨界點，並已按食肆提供的信用卡紀錄，盡快找出走漏的食客。衞生防護中心昨公佈，已安排共約三百四十名密切接觸者，以及密切接觸者的家居接觸者，到檢疫中心檢疫，包括二十二名望月樓職員和約一百七十名於同一時段到該餐廳用膳的食客，並再次呼籲曾於上月二十七日下午一時至三時到望月樓用餐的人士，盡快聯絡中心。不理「安心」通知違法任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款二萬五千元及監禁六個月。資深大律師湯家驊指出，如安心出行應用程式，明確向涉及的市民發出通知，要求相關市民檢測或隔離，而相關而有關人士沒理會，或觸犯法例。資料顯示，違反檢疫令人士最高可罰款二點五萬元及入獄半年。大律師陸偉雄補充，市民若果沒有沒有收到相關訊息，則可能成辯護理由。陳肇始指最新確診的五旬望月樓食客，與早前確診的國泰航空空少於同一時段用膳，但雙方坐的位置相隔較遠，相信出現短途空氣傳播。衞生防護中心翻查閉路電視片段後發現，染疫空少與其父親坐在近食肆門口的位置，有些人離開餐廳時可能會經過。陳肇始又表示，望月樓十分合作，找到一些曾使用信用卡的食客。同時，望月樓確診地盤工人的三十八歲妻子亦初步確診，兩人同於上月二十七日下午約二時半至四時到望月樓用膳。女病人於上周三到社區檢測中心檢測，結果呈陰性，翌日入住竹篙灣檢疫中心。她元旦出現喉嚨痛，昨天抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，CT值大於三十。病人已接種兩劑復必泰疫苗，在荃灣山德士中心十五樓工作，潛伏期曾工作和到訪的地點會納入強檢。昨增26病例本港昨天新增二十六宗新冠病毒確診個案，其中二十四人帶N501Y及T478K變異株，包括前天公佈檢測陽性的五十歲望月樓女食客，列可能與輸入個案有關連個案。政府前晚圍封她所住的馬鞍山雅典居第六座強檢，沒有發現確診個案。至於其餘二十五宗是輸入個案，當中一名二十七歲女患者在平安夜前往芬蘭，大除夕返抵港，在機場檢測呈陽性。她居住的鰂魚涌康怡花園K座，以及到訪過的地點納入強檢公告。