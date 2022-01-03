第三輪賞你遊避疫押後報名

因應本港近日爆發疫情，旅發局昨宣佈原定今日開始報名的第三輪「賞你遊香港」，會延遲接受報名；局方提醒，市民自十二月十日起儲起的機印收據，將繼續有效，消費滿八百元，即可換取本地旅行團名額一個。旅發局指未來會在確保公眾衞生及安全的大前提下，適時推出活動，詳情稍後公佈。而市民於今年十二月十日起儲起的機印收據，將繼續有效，可於活動重推時換取本地旅行團名額，提醒市民妥為保存。市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿八百元，即可儲起機印收據，參加「賞你遊香港」活動，換取本地旅行團名額一個。旅發局早前宣佈，第三輪「賞你遊香港」的名額增加至六萬個，將有三百家旅行社參加，涵蓋探索文化、大城小區、維港美景和尋覓美食等四大主題。