■有飲食業界代表預料措施實施後，生意起碼跌兩成。資料圖片

本港最近出現又一城望月樓群組，第五波疫情一觸即發。食物及衞生局局長陳肇始昨日指政府將在農曆新年前，將「疫苗氣泡」擴大至所有食肆和其他表列處所，更透露初步時間表，擬在本月二十日公佈新一輪防疫措施時一併公佈，更有意擴大至食肆、公園及安老院等處所。但有飲食業界代表預料措施實施後，生意起碼跌兩成，人手亦不足以應對。陳肇始表示，當局會在本月二十日公佈新一輪防疫措施，並預計在農曆新年前，將「疫苗氣泡」擴大至所有食肆及其他表列處所，現時正與業界商討執行細節，強調會預留時間給業界及市民準備，未符合接種條件的兒童，及有健康問題未能接種的市民均可獲豁免。她強調港府做事務實，在農曆新年推行須打一針，屬時間性考慮，指中間不夠時間讓市民打兩針，因此才決定「先打一針」。對於專家建議，可將「疫苗氣泡」擴展至公園及安老院舍等，陳肇始指，政府的想法與專家一致，如有需要，會不斷擴大「疫苗氣泡」的範圍。陳肇始希望能在此之前將疫情「撲熄」，繼續為通關創造有利條件。此外，陳又指首三針接種科興的市民，或要接種第四針。自從政府宣佈擴大「疫苗氣泡」，前日起多區疫苗接種中心都出現人龍，部份市民是接種第一劑疫苗。香港餐務管理協會會長楊位醒向本報表示，如當局推行「氣泡」，生意起碼跌兩成，中式酒樓更屬「重災區」，因茶市多為長者光顧；他相信部份人會因此取消團年飯的訂座。金記冰室老闆、稻苗學會主席徐汶緯則指屆時須專門調配人手，檢查顧客的「針卡」，但人手本來已很緊張。他亦預料措施實施後，集團生意會跌兩至三成；他透露政府今日會與業界商討執行細節。