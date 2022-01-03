查驗設備調整人手 海關為通關做準備

香港正與內地商討免檢疫通關，海關關長何珮珊表示，正準備相關安排，包括人手配置、查驗設備和培訓等。她指受疫情影響，不少旅客口岸已經暫停服務約兩年時間，為應付未來開關的大量工作，海關已逐步調整人手，將之前派往支援貨運查驗工作的人員，調回旅客口岸。同時，對查驗設備和其他培訓等工序，當局亦會有所安排。另外，政府宣佈今日起將在朗屏、上水、烏溪沙、大圍等十五個港鐵站，增加十五個「港康碼」流動支援站。換言之，現時共有二十五個服務點，覆蓋全港十八區的港鐵站，以協助有需要的市民辦理申請「港康碼」。政府又指上月開始安排外展隊在港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，共協助約一點五萬名市民辦理申請。截至昨日中午，已有約七十二萬名市民申請註冊「港康碼」帳戶。