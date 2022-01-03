另外，政府宣佈今日起將在朗屏、上水、烏溪沙、大圍等十五個港鐵站，增加十五個「港康碼」流動支援站。換言之，現時共有二十五個服務點，覆蓋全港十八區的港鐵站，以協助有需要的市民辦理申請「港康碼」。政府又指上月開始安排外展隊在港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，共協助約一點五萬名市民辦理申請。截至昨日中午，已有約七十二萬名市民申請註冊「港康碼」帳戶。
查驗設備調整人手 海關為通關做準備
另外，政府宣佈今日起將在朗屏、上水、烏溪沙、大圍等十五個港鐵站，增加十五個「港康碼」流動支援站。換言之，現時共有二十五個服務點，覆蓋全港十八區的港鐵站，以協助有需要的市民辦理申請「港康碼」。政府又指上月開始安排外展隊在港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，共協助約一點五萬名市民辦理申請。截至昨日中午，已有約七十二萬名市民申請註冊「港康碼」帳戶。
地盤工妻子確診 群組增至五人 望月樓30食客走漏 埋播毒風險
Omicron變種病毒對港威脅愈來愈大。又一城望月樓感染群組擴大，早前確診三十四歲地盤工人的妻子亦初步確診，群組增至五人感染。衞生防護中心已找到與望月樓確診者同一時段用膳的約一百七十名食客，他們須到檢...
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首鋼滑雪跳台完成本體造雪 提前進入冬奧比賽狀態
離北京冬奧開幕尚有一個月，由於首鋼滑雪大跳台提前啟動賽前閉環管理，所以場館團隊各項工作都啟動賽時狀態。內媒報道指，北京石景山區的冬奧競賽場館、首鋼滑雪大跳台，第一階段賽道本體造雪任務已完成，而二次塑形...
2022-01-03
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歐跨年放煙花 釀三死逾80傷
全球多地以煙花迎接二○二二年，不過歐洲多國就樂極生悲。在禁售煙花的情況下，仍發生涉及多宗煙花爆炸的事故，造成至少三人死亡，八十多人受傷，部份人手腳被炸斷。綜合外電報道指，歐洲多國為疫下緩解醫療機構壓力...
2022-01-03
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二手屋苑交投平穩
據《星島地產網》報道，踏入新一年，二手表現平穩。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示將軍澳新都城2期8座中層D室，約441方呎，兩房間隔，原開價835萬元，議價後以778萬元售出，呎價約17642元。據了解，...
2022-01-03
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今或紅盤低開 宜避開科技股 港股本周料爭持難突破
今日是港股2022年首個交易日，上周五（12月31日）恒指守穩兩萬三關，收報23397點，漲285點。市場人士估計，今日港股紅盤低開機會稍高，本周走勢料好淡爭持，在23000點至25000點上落。 ...
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C朗帶頭激勵 正能量紅魔
曼聯於上周傳出球員態度出問題的醜聞，其中就包括C朗拿度。踏入新一年，有指蘭歷克私下跟C朗成功解決其態度問題，後者亦於元旦日公開表示，新一年要有更好的鬥志和態度。今晚英超曼聯主場迎戰近況不穩的狼隊，C朗...
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鍾嘉欣膺「馬來西亞最喜愛TVB女主角」 譚俊彥連奪兩視帝獎 林夏薇爆冷封后
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》，昨晚於電視城舉行（得獎名單見附表）。譚俊彥以大熱姿態連奪最佳男主角及馬來西亞最喜愛TVB男主角成雙料視帝！林夏薇則憑同樣贏得最佳劇集獎的《七公主》，爆冷擊敗...
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社論｜專項檢疫 紓緩外傭荒
即使在未發生新冠肺炎疫情之前，本港就已經鬧外傭荒，其後因應來港應聘的菲傭和印傭之中，有不少人確診，當局為她們設立專門的檢疫酒店，以求安全輸入，但房間數目太少，出現供不應求，令不少僱主有了外傭人選，卻苦...
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馬場浮世繪——威力奔騰轉場連捷 曾炳威父女開香檳
今日第二場四班千二米，由賀廄的「威力奔騰」勝出，此馬上仗谷草一出即勝，今次轉爭田草順利連捷。馬主曾炳威賽後接受訪問時表示，「威力奔騰」上場初出跑谷草排外欄劣勢下取勝，難度甚高，賀賢認為馬兒身形較大，轉...
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