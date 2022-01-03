港託運寵物貓直飛倫敦 漲至5.5萬元 航班勁減寵物移民費激增

■現時寵物移民或出口前，必須持有由漁農自然護理署簽發的動物健康證明書。pet travel提供圖片

去年移民潮出現，連帶寵物移民亦創新高，去年至十一月，為貓狗向漁農自然護理署申領動物健康證書數目逾八千一百宗，較二○二○年的三千七百宗，大增逾一倍。近期變種病毒Omicron導致全球多個航班取消，有業界人士指手續上會更麻煩，例如杜蟲文件要再做，需再額外收費。現時寵物移民或出口前，必須持有由漁農自然護理署簽發的動物健康證明書。根據漁護署向本報提供的數據顯示，各類動物申請宗數，去年截至十一月底數字，都遠較二○一九及二○二○年增加，如貓狗宗數高達八千一百九十三宗，較二○二○年的三千七百宗，大增四千四百六十二宗；雀鳥亦由五宗，升至二十五宗。寵物移民公司Pet Travel負責人向本報表示，去年有大量港人移民，不少家庭都養有寵物，故去年生意是開業以來最好一年。他指寵物移民一般會以貨物形式託運，但現時全球航班供應短缺，導致託運價格上漲。以香港飛倫敦的直航航班為例，托運一隻寵物貓，需近三點五萬元，價格比疫情前上漲近八成，若再加上接種疫苗、顧問服務等費用，則需近五點五萬元。八哥犬僅阿聯酋航空肯載他又指不少短鼻寵物如八哥犬等，乘坐飛機時或會呼吸困難，只有阿聯酋航空等少數航空公司願意搭載；其目的地如是倫敦，則多數要經歐洲轉機，全套服務價格更達六萬元。負責人相信今年生意至少與去年相若，但聽聞近期有已移居英國的港人回流，曾找公司將寵物托運回港。對於變種病毒Omicron導致全球多個航班取消，他指航空公司會按每個季度固定貨物機位價格，因此費用暫不受影響，但航班打亂導致手續上更麻煩，如動物杜蟲文件要再做，費用再增加一千元左右。他預料今年二月再定機位價時或有變化，不會較現時低。移民顧問公司創辦人周凱婷亦指，在不少港人心目中，寵物是家庭一員，有一名顧客養有一隻老虎狗，由於牠體形龐大，大部份航空公司都不肯搭載，結果顧客將移民事宜一直拖延至今。