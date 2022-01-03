財爺憂疫情推高全球通脹

財政司司長陳茂波在網誌表示，如外圍環境沒有顯著惡化，而本地疫情亦能維持穩定，本港今年經濟會繼續處於增長軌道。但Omicron變種病毒來勢洶洶，世界各地已加強防疫措施及收緊旅遊限制，可能拖慢環球經濟增長，以及繼續影響供應鏈，推高環球通脹。陳茂波預計，今年將是經濟和社會的發展之年，他重申去年全年的經濟增長，估計可達百分之六點四，扭轉之前連續兩年的衰退。他指市場亦普遍預期外圍各主要經濟體，今年會進一步復甦，為香港出口提供支持，不過疫情仍然是最大不確定因素。兩革新助鞏固金融業優勢他認為，雖然難以控制外圍變化，但要在本地積極有為推動發展，舉例指，在金融服務業方面，特殊目的收購公司上市機制，以及優化在港第二上市制度兩項革新在昨日正式生效，有助鞏固金融服務優勢產業的領先位置。