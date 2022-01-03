■疑兇在劏房門外試圖縱火。

■疑兇由救護車送院。

九龍城發生連環傷人案，四人慘被波及。有狂徒光天化日下搶手機，再到肉檔偷刀，以刀柄擊打私家車擋風玻璃，並打傷司機。兇徒逃脫後，登上附近唐樓，懷疑縱火及襲擊賓館職員洩憤。警方接報封鎖附近一帶搜索，拘捕一名男子，涉嫌行劫、刑事毀壞等罪，全部傷者幸只受輕傷。據悉，涉事疑犯懷疑患有精神病，造成「無差別」傷人事件。昨午一時許，一名三十七歲姓馮男子於賈炳達道及南角道交界，突然用腳踢向一名六十七歲女途人，並搶去對方手機，婦人嚇得措手不及，連聲叫喊，引起路人關注。其間有男途人目擊事件，即挺身而出，嘗試截停馮男，惟對方以手機砸向他的頭部，致其眼鏡亦因此飛脫。疑兇疑見事敗，將手機棄於地上，往衙前塱道方向逃去，女受害人尾隨，惟走近三十米，馮男突然轉身，再度向她施襲，女受害人受傷倒地，傷及手背，馮男繼續拔足逃跑，有途人見狀，即報警求助。根據閉路電視片段，衙前塱道有肉檔職員聞聲轉向查望，惟有人趁職員不為意之時，掠去一把牛肉刀，數名職員走入店內通報。匪徒偷刀後，徒步走至衙前圍道與侯王道交界十字路口，一度衝出馬路，截停一輛行駛中的私家車，以刀柄擊打黑色私家車的擋風玻璃，涉事司機落車試圖理論，惟疑犯揮拳揍人，雙方糾纏，大批市民圍觀，匪徒棄刀逃往太子道西一幢唐樓。現場消息指，匪徒登上大廈，在劏房單位外燃燒雜物，企圖縱火；其後再闖入一間位於低層的賓館，拿起垃圾桶襲擊正於賓館清潔的六十九歲男職員，之後匿藏於賓館房間。大批警員接報趕抵現場，封鎖衙前圍道部份路段調查，其間有警員持盾戒備。人員發現賓館內有爭執聲傳出，遂入內查看，在單位內拘捕疑犯，疑犯涉嫌行劫、刑事毀壞、暫列傷人及縱火。據了解，疑犯去年九月持雙程證來港探親，事件中沒用刀具施襲，亦不認識多名受害人，警方仍在調查行兇動機。