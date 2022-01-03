李家超籲同心可解困難

政務司司長李家超（見圖）昨在民安隊成立七十周年慶祝活動啟動禮上致辭，強調無論香港遇到甚麼難關，只要大家同心協力，一定可以畫出有利香港的最大同心圓，任何困難都可以解決。他形容在二○二○年初，新冠疫情爆發，民安隊竭力參與抗疫工作，包括奉命管理多個檢疫中心，動員超過十七萬人次，接待近六萬名須檢疫的人士，並指民安隊在抗疫的貢獻良多。每當有天災人禍發生，民安隊都能迅速調派人員作出支援。李又指培育青少年也是民安隊的重點工作，民安隊近年更加強青少年的國民教育培訓，培育少年團員關心社會、愛國愛港的精神。