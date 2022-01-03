聖誕元旦人頭湧湧 商場生意大升兩成

剛過去的元旦及聖誕假期，市面各區人頭湧湧，雖然本港近日出現變種病毒Omicron病例，但市民外出意欲並沒受影響。新鴻基地產表示，在上月二十四日至一月二日共十日期間，新地十二大商場人流上升兩成六，達一千一百萬人次；營業額則按年升兩成，達逾五點八億元，表現理想。新鴻基地產表示，以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地十二大商場，在跨年及元旦長假人流及營銷額表現理想，連同早前的聖誕長假，新地十二大商場於聖誕及元旦長假人流上升兩成六，達一千一百萬人次；營業額則按年升兩成，達逾五點八億元。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，不少市民都趁聖誕佳節與家人朋友相聚，帶動商場食肆生意，其中食肆、時裝及玩具精品店最為受惠。她預料隨著新春將至，市民將大手辦年貨，預料新春營業額可錄得一成八升幅，人流則升兩成二。