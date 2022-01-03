全港最長步行徑 料明年中完工

全港最長的步行徑，將坐落九龍城，預計明年中完成所有路段，屆時又多一個好活動地方。市區更新基金董事會主席倪錫欽透過發展局局長黃偉綸網誌，介紹兩個資助項目。他指九龍城是一個充滿不同歷史、文化及特色小店的多元社區，計劃內的步行徑是目前全港最長步行徑，全長約六點五公里，分五個不同特色路段，串連九龍城、土瓜灣、紅磡社區的重要地標，並舉辦文化活動及設立訪客中心，以促進區內歷史文物保育、藝術文化推廣等。整個項目預計明年年中將完成所有路段。