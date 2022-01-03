油麻地住宅起火 近百人緊急疏散

油麻地有住宅大廈凌晨突然起火，當時單位火光熊熊，並冒出大量濃煙，消防接報到場射水灌救，當中近一百名住戶須要疏散，火警中無人受傷，消防員經調查，初步相信火警是電線短路引起。昨凌晨四時許，油麻地登打士街一住宅大廈單位突然起火冒煙，未幾即火光熊熊，黑煙狂竄，多名住戶倉皇逃生，並報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊，開動一條喉，期間又升起雲梯協助救援，陸續將被困居民送回地面，約半小時後撲滅，一名男子疑吸入濃煙不適，登上救護車接受初步治療，已暫無大礙，火警中幸無人受傷，約有一百名的居民須疏散落樓。有住客抱同愛犬走火警，由於匆忙逃生，不少人來不及穿上鞋子及禦寒衣物，僅穿拖鞋及短褲。經初步調查後，懷疑單位內的空氣清新機電線短路引致火警，相信起火原因並無可疑。