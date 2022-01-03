今年八月，漁護署公佈《中華白海豚監察報告》，發現由去年四月至今年三月，只有三十七條白海豚在本港水域出沒，是一八年的三十二條以後第二低紀錄。報告又指，過去二十年本港有一百八十六條初生幼豚，至少一百三十四條生存不逾兩年，情況令人憂慮。現時白海豚主要受生境地消失、水質污染、海底聲音污染、船隻碰撞及過度捕魚引致食物減少等威脅。另外，由一五至今年十月初，海洋公園保育基金「海洋生物擱淺行動組」（前身為鯨豚擱淺行動組），共處理五十三條白海豚屍體。
體內積存大量六溴環十二烷
城市大學海洋污染國家重點實驗室研究助理教授阮悅斐表示，由一二年至今共化驗近七十具擱淺白海豚屍體，全部發現含有劇毒防火漆殘餘物六溴環十二烷，當中最年幼的白海豚是只有八十厘米的初生白海豚。她指，六溴環十二烷是添加型阻燃劑，主要用於紡織品、建築和包裝物料，如防火板、天花板等，特性是可長時間存留，並在生物體內積聚及進入生物的食物鏈，逐級增加。
她補充，研究發現六溴環十二烷可黏附脂肪及不易分解，主要積存於白海豚脂肪組織「鯨脂」。結果，從白海豚體內找到的六溴環十二烷含量，平均值是零點一至一微克，研究人員曾在一條一百八十公斤重的成年白海豚體內，發現一千八百微克的六溴環十二烷殘餘物。
今次研究是首次發現防火漆劇毒化學物已進入白海豚的食物鏈，阮悅斐解釋，六溴環十二烷可依附有機顆粒，或隨水飄流沉於海底，而珠江口的混濁海水含較多有機顆粒，這些顆粒亦是白海豚食物鏈最低層小蝦小蟹的糧食，當小蝦被貝類及小魚進食、而小魚亦被大魚吃掉，然後白海豚進食大魚，作為食物鏈頂部的白海豚，體內便積存大量六溴環十二烷。
她補充，六溴環十二烷引致急性中毒機會不大，但會影響甲狀腺功能，干擾內分泌系統及生育功能，嚴重可致不育。她指雖然暫時在白海豚體內發現的六溴環十二烷未達致命水平，但已屬高濃度，擔心引致不育，長遠減少白海豚數量。
現時在珠江口水域棲息的白海豚族群，約有二千五百條，其中香港水域至伶仃洋一帶有一千四百條，研究同時在珠江口八大口門的河口位置檢測污染物，當中除發現防火漆的六溴環十二烷，亦發現不沾鑊表層的防水防油塗層物料「全氟辛烷磺酸」、塑化劑、抗生素、心臟藥等，並發現屬白海豚食物的黃花魚和多寶魚等亦含有六溴環十二烷成份。阮悅斐續稱，研究人員在八大口門取水辦及挖掘海底淤泥化驗，發現由珠江口至大嶼山以西、白海豚出沒的本港水域，都普遍存在六溴環十二烷。
珠江八大口門是指虎門、崖門、磨刀門、蕉門、洪奇門、橫門、虎跳門、雞啼門等八個河口位，阮悅斐估計防火漆物料由建造天花板、防火板的工廠排出。綠惜地球總幹事劉祉鋒稱，劇毒防火漆物料進入白海豚食物鏈令人憂慮，因為白海豚本身已面對填海等人為因素影響，現時又面臨另一種有毒化學物威脅，情況令人憂慮。他亦關注，這些可能含有毒化學物的漁獲會否流入本港，引發食物安全問題，呼籲港府把好關檢測食物安全。