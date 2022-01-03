■近年初生白海豚夭折率高，海洋公園「海洋生物擱淺行動組」多次發現初生白海豚屍體。

被視為回歸吉祥物的「中華白海豚」近年數量劇減，現時在本港水域只剩三十七條，《星島日報》報道，城市大學海洋污染國家重點實驗室過去十年研究擱淺白海豚，首次發現含有劇毒化學物質的防火漆物料已進入白海豚食物鏈，這種劇毒化學物難以分解，可引致白海豚出現內分泌及不育問題，間接引致死亡。研究同時發現，這類劇毒化學物來自工業污水，並廣泛出現於白海豚棲息的珠三角及本港水域。環保團體除關注白海豚面對的生態危機，亦擔心含化學物的漁獲會否流入本港，引發食安問題，促港府加強把關檢測食物安全，並與內地磋商加強監管工業污水排放。今年八月，漁護署公佈《中華白海豚監察報告》，發現由去年四月至今年三月，只有三十七條白海豚在本港水域出沒，是一八年的三十二條以後第二低紀錄。報告又指，過去二十年本港有一百八十六條初生幼豚，至少一百三十四條生存不逾兩年，情況令人憂慮。現時白海豚主要受生境地消失、水質污染、海底聲音污染、船隻碰撞及過度捕魚引致食物減少等威脅。另外，由一五至今年十月初，海洋公園保育基金「海洋生物擱淺行動組」（前身為鯨豚擱淺行動組），共處理五十三條白海豚屍體。體內積存大量六溴環十二烷城市大學海洋污染國家重點實驗室研究助理教授阮悅斐表示，由一二年至今共化驗近七十具擱淺白海豚屍體，全部發現含有劇毒防火漆殘餘物六溴環十二烷，當中最年幼的白海豚是只有八十厘米的初生白海豚。她指，六溴環十二烷是添加型阻燃劑，主要用於紡織品、建築和包裝物料，如防火板、天花板等，特性是可長時間存留，並在生物體內積聚及進入生物的食物鏈，逐級增加。她補充，研究發現六溴環十二烷可黏附脂肪及不易分解，主要積存於白海豚脂肪組織「鯨脂」。結果，從白海豚體內找到的六溴環十二烷含量，平均值是零點一至一微克，研究人員曾在一條一百八十公斤重的成年白海豚體內，發現一千八百微克的六溴環十二烷殘餘物。今次研究是首次發現防火漆劇毒化學物已進入白海豚的食物鏈，阮悅斐解釋，六溴環十二烷可依附有機顆粒，或隨水飄流沉於海底，而珠江口的混濁海水含較多有機顆粒，這些顆粒亦是白海豚食物鏈最低層小蝦小蟹的糧食，當小蝦被貝類及小魚進食、而小魚亦被大魚吃掉，然後白海豚進食大魚，作為食物鏈頂部的白海豚，體內便積存大量六溴環十二烷。她補充，六溴環十二烷引致急性中毒機會不大，但會影響甲狀腺功能，干擾內分泌系統及生育功能，嚴重可致不育。她指雖然暫時在白海豚體內發現的六溴環十二烷未達致命水平，但已屬高濃度，擔心引致不育，長遠減少白海豚數量。現時在珠江口水域棲息的白海豚族群，約有二千五百條，其中香港水域至伶仃洋一帶有一千四百條，研究同時在珠江口八大口門的河口位置檢測污染物，當中除發現防火漆的六溴環十二烷，亦發現不沾鑊表層的防水防油塗層物料「全氟辛烷磺酸」、塑化劑、抗生素、心臟藥等，並發現屬白海豚食物的黃花魚和多寶魚等亦含有六溴環十二烷成份。阮悅斐續稱，研究人員在八大口門取水辦及挖掘海底淤泥化驗，發現由珠江口至大嶼山以西、白海豚出沒的本港水域，都普遍存在六溴環十二烷。珠江八大口門是指虎門、崖門、磨刀門、蕉門、洪奇門、橫門、虎跳門、雞啼門等八個河口位，阮悅斐估計防火漆物料由建造天花板、防火板的工廠排出。綠惜地球總幹事劉祉鋒稱，劇毒防火漆物料進入白海豚食物鏈令人憂慮，因為白海豚本身已面對填海等人為因素影響，現時又面臨另一種有毒化學物威脅，情況令人憂慮。他亦關注，這些可能含有毒化學物的漁獲會否流入本港，引發食物安全問題，呼籲港府把好關檢測食物安全。