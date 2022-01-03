野豬闖黃竹坑鄉村俱樂部覓食

一頭「為食」野豬日前聞到食物香，闖入黃竹坑鄉村俱樂部，並於泳池旁徘徊，有會員見有「不速之客」來訪，不敢輕舉妄動，警方接報後到場，未有發現，懷疑野豬已離開會所，重回山林。立法會議員葉劉淑儀昨於社交平台上載有關短片，指有一頭野豬闖入黃竹坑鄉村俱樂部，她引述管理員指，相信野豬或許是聞到食物香味而至。從閉路電視可見，野豬從海旁上岸，之後穿過鄉村俱樂部欄桿，走上樓梯並穿過草地到達泳池邊。當時有職員從旁監察。近年，野豬在市區出沒時有所聞。葉劉淑儀形容野豬已「深入民間」，指野豬闖進人類聚居的地方，對市民造成極大滋擾，並有一名男子日前被野豬咬傷腰部，需送往東區醫院治理作為例子，批評有人餵飼野豬甚為不智，立法會復會後會跟進。