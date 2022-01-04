曾光顧多區食肆酒吧 空姐家人中招 恐爆Omicron新傳播鏈

■衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

■沙田萬怡酒店過去兩天有十多宗個案。

變種新冠病毒Omicron強攻香港，繼早前兩名國泰空少返港後違反留家規定並四處外出，其中一人在望月樓用膳後引致感染群組之後，再有一名國泰空姐由洛杉磯乘貨機回港後確診，而與她同住的一名男家人亦初步確診，他曾光顧多間食肆及酒吧，恐觸發新的社區病毒傳播鏈。此外，本港昨天新增二十九宗確診個案，當中二十六宗疑帶Omicron，十九人為菲律賓外傭。昨天本港新增約四十宗初步確診個案，其中一人為三十五歲男子，他居於北角南天大廈，與日前確診的國泰空姐在上周二至四有接觸，於元旦入住竹篙灣檢疫中心，前天的樣本結果呈陽性，並無病徵。他未接種新冠疫苗，在紅磡都會大廈2002室一間投資公司工作。政府元旦當晚曾圍封南天大廈強檢，至今未發現確診個案。居南天大廈曾強檢 未發現個案男病人曾於上周二下午六時半乘106線巴士到銅鑼灣的吉野家晚膳；上周三早上九時半到紅磡置富都會商場的湯加，當晚約六時到尖沙嘴河內道敍亨軒海鮮火鍋；上周四晚約七時半到英皇道康福園太平洋酒吧，同晚約十時到炮台山康澤花園麥當勞；大除夕早上曾到亞金南洋茶室一分店。上述地點列入強檢公告。另一名四十五歲國泰機師亦確診，他住在東涌東環6B座，上月二十七日到澳洲墨爾本，上周四回港，在國泰逸泰居酒店接受檢疫，元旦的樣本呈陽性。病人上月亦曾先後前往英國倫敦及馬來西亞，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，他最大可能在墨爾本染疫，但亦把他於潛伏期間曾到訪的地點納入強檢名單，包括東涌東環Fusion超市及海堤灣畔Ouzo Bar & Restaurant。19名菲傭確診 隔離酒店加強檢測其他確診個案中，有二十宗來自菲律賓，當中十九人是外傭，有十人抵港後在沙田萬怡酒店檢疫。歐家榮指，患者都是抵港後第三日檢測呈陽性，料他們都在外地感染，初步調查未有證據顯示酒店內有傳播，但酒店過去兩天有十多宗個案，當局已要求相關三個樓層的住客及所有員工，未來一周每天都要檢測。歐家榮表示，過去一周本港確診個案大增，以輸入個案為主，主要由於全球爆發Omicron，警告由於部份患者已流入社區活動，本港社區爆發風險高。同時，因應保加利亞確認發現Omicron個案，政府於周四凌晨零時起將其指明為A組指明地區。