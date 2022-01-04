再有望月樓食客確診 六人仍「漏網」

又一城望月樓再多一名食客初步確診，該感染群組增至六人染疫。衞生防護中心表示，仍有六名食客未追蹤到，當局會再發出強制檢測公告，若相關人士仍不遵從規定去接受檢測，當局會採取法律行動及作出檢控。政府專家顧問許樹昌建議，政府收緊追蹤方式，又相信通緝未檢疫食客是最後方法。最新初步確診的六十六歲女病人，於上月二十七日下午十二時半至一時半，與八名親友到望月樓午膳，上周三在沙田瀝源社區檢測中心接受強制檢測，結果呈陰性；大除夕入住竹篙灣檢疫中心；前天起咳嗽及喉嚨痛，同日檢測呈陽性，病毒量低。政府昨晚圍封她所住的大圍恒峰花園第二座強檢。患者已接種兩劑科興疫苗，曾於上周二下午約二時光顧大圍美田路大飯糖，同晚約六時到沙田美林商場大家樂用膳；上周三中午到沙田新城市廣場的穴居酒屋午膳；上周四下午約二時到新城市廣場北京樓用膳，之後乘88K線巴士到親友位於火炭駿景園八座的住所。上述地點列入強檢公告。早前染疫地盤工人的三十八歲妻子，亦轉為確診。她在荃灣山德士中心十五樓工作，上周四仍有上班，其九名同事及他們的二十名家居接觸者已送檢疫。她亦曾於上周三中午到過荃灣富華中心滙豐銀行卓越理財中心，當日下午由青衣乘68A線巴士回元朗；上周四下午約五時曾乘輕鐵751線及610線。毗鄰日本餐廳未受波及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已找到二百○一名望月樓食客，仍有六名使用現金的食客未追蹤到，涉及兩張枱，中心會再翻查商場的閉路電視片段追蹤他們的行蹤。就望月樓與一間日本餐廳相連，他指兩間食肆的出入口不同，空氣亦是由日本餐廳流向望月樓，而確診者無使用餐廳內的洗手間。中心再要求，上月二十七日下午一時至五時的又一城訪客，接受強檢。