飲食業界憂生意 當局研農曆年後始實施

政府計劃在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，要求市民進入食肆等處所時，要接種至少一劑疫苗。政府昨日與飲食業界商討計劃，據悉業界代表擔憂，措施實施後，將會嚴重打擊生意，希望政府延至農曆新年後再實施。消息指，當局在聽取不同業界意見後，初步決定改為在農曆新年後才正式擴大疫苗氣泡，以便業界提早做好準備，且可預留一個月時間，讓從未接種疫苗的市民趕往接種第一針疫苗。食物及衛生局昨午約見餐飲業界，就計劃進行初步商討。 與會的稻苗飲食專業學會主席徐汶緯較早前在電台節目表示，當局若要求市民必須接種至少一劑疫苗才可進入食肆，會造成連鎖反應，影響農曆年生意。他形容，以往過年前相同時段，業界已開始接到團年飯定單，但今年只有零星訂位。