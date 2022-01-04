內地增161宗確診 官員被免職

內地昨日新增一百六十一宗確診，其中一百零一宗屬本地病例。重災區陝西的疫情稍微緩和，新增病例回落至九十宗。但因防疫不力，西安省委決定免去王斌、崔詩越的雁塔區委書記、副書記職務。而當地有防疫人員毆打外出買食物的市民，其後被當局處分。疫情最嚴重的陝西西安，個案則回落至九十宗，是八日以來首次少過一百宗。陝西省的咸陽和延安分別多一宗本地確診，浙江寧波亦多九宗。西安正實施嚴格的「封城」措施，居民不能離開住所，部分市民曾投訴家中糧食短缺。據內地社交網站流傳的片段，陝西西安一名男子外出買饅頭時，與防疫人員爭執，期間他遭人毆打，甚至被搶走手機。西安警方其後通報指，涉案兩人被警方拘留七天，罰款二百元人民幣。此外，西安當局免去重災區雁塔區區委書記及副書記的職務，由西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記。陝西省委解釋，是為了加強防疫力量。