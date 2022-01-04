第五十五屆工展會昨日正式閉幕，不少市民把握機會「執平貨」，參展商亦「要錢唔要貨」劈價促銷，廠商會指工展會吸引過百萬人次市民入場，並創下近十億元的銷售總額，史立德對今屆成績表示滿意。工展會展期最後一日，大批市民到場「掃平貨」，希望低價購買海味過年。不少參展商均紛紛減價，吸引顧客購買，其中售賣參茸海味的攤位最受歡迎。有參展商指不少貨品如鮑魚、臘腸等一早售罄，但最後一日仍會推出額外優惠。但有攤檔負責人指疫情持續下，今年生意較以往下降兩至三成。史立德認為今年工展會人流尚算不錯，特別是免費乘車日當天以及聖誕期間人流特別旺盛，加上市民較常使用消費券購買日用品，有助刺激人均消費。他又指疫情下攤檔無法提供試食，影響銷情，但海味等食品類別仍是最受歡迎貨品。