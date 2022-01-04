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美股中段 升91點

2022-01-04 列印
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　　在二○二二年首個交易日，美股開市後向好，其中，電動車生產商Tesla銷售數據理想，刺激股價早段已大升逾百分之九，利好大市氣氛。杜指中段報三六四二九點，升九十一點；納指則報一五七三一點，升八十六點。滙控美國預託證券價格見四十七點六八港元，升零點八三港元；騰訊則見四百四十九點八六港元，跌三點九四港元。

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