NEW NORDIC跨域的祝願

踏入2022年，真誠祝各《頭條日報》讀者身體健康、好運連連，工作學習都順利。這份來自天寒地凍北歐的祝福，卻滿有暖暖的誠意。NEW NORDIC是地道的北歐公司，是兩個丹麥人32年前創建的品牌，在瑞典上市，現在是一家全球擁有二十五家子公司的國際化公司。過去一年已經夠困難重重了，相信今年只會走勢往上，愈來愈好。NEW NORDIC會繼續陪伴大家，介紹更多北歐的風土民情和生活方式。也許十年後，會有一些香港孩子來到北歐，說他們最早了解北歐風情的是看了《頭條》這個NEW NORDIC專欄，為孩子打開世界的「書」，那是多麼令人開心的事。北歐人的計畫性非常強，比如日常跟朋友聚會，會提前約時間；需要請水電工來家中修理，也會打電話預約，看醫生更是如此。每個人有一本日曆本（或是電子日曆），記錄了精確到幾點的安排。大部分北歐人的理財上也是很有計畫的，他們會知道接下去家中固定開支和大概的結餘。比如NEW NORDIC產品的設計，也規劃了很多元素。幾乎所有產品都是一個月的用量，每天一粒或是兩粒。比如生髮片一盒30粒，每天一粒，吃飯時或喝水時服用都可以。很多北歐人作為日常習慣，定時服用。港幣$258一盒的生髮片，兩件通常會有八八折，每天一粒的價格港幣$8不到。北歐人會把它規劃為日常保健的必備品。NEW NORDIC生髮片在萬寧及屈臣氏的門店及網店有售。生髮片是NEW NORDIC全球銷往三、四十個國家/地區的產品，榮穫很多獎項，並有實證防掉髮的效果。更多產品信息可瀏覽NEW NORDIC官網。如果在購買產品時遇到困難，可以隨時郵件聯繫info@newnordic.hk 或是聯繫NEW NORDIC的Facebook和IG。