Pricerite實惠 新品上架 全港率先獨家發售 Tasty煮食創意廚具 輕鬆體驗入廚樂

作為國際社交網絡烹飪品牌，Tasty一直從各方面與美食愛好者建立聯繫，不論是煮食短片、菜譜或是廚具系列都深受歡迎。Tasty於多個國家的網絡平台均有大量追隨者，粉絲總量更已超過２億９千萬，受歡迎程度可見一斑。由即日起，Pricerite實惠率先獨家發售Tasty創意廚具系列，於Pricerite實惠指定門市及網店同步人氣登埸。
Pricerite實惠全港率先獨家發售
Tasty煮食廚具系列 集創意實用於一身Ohyes!
Pricerite實惠率先獨家發售Tasty創意廚具系列，為顧客帶來一系列Tasty 的多功能廚具，如配備開瓶功能的廚用剪、帶磨蓉功能的鑊鏟、有量油設計的煎鍋、2合1帶刮刀的攪拌器或是具量度功能的湯勺等等。多功能的廚具，讓你輕鬆體驗入廚樂，系列即日起於Pricerite實惠指定10間門市及網店同步上架。
發售分店：10間指定分店、網店、手機APP
*10間指定分店：旺角創興廣場、九龍灣Megabox、九龍灣淘大商場、銅鑼灣店、北角健威花園商場、荃灣愉景新城商場、荃灣麗城薈、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、元朗店
Pricerite實惠分店地址:http://crmg.ly/b5