保安業商會成立10周年 積極提升業界專業性 迎合新時代需求

主席何啟文介紹「保安雲」系統。

2021年7-24香港保安從業員日活動。

保安服務業過往資歷認可啟動禮暨香港保安從業員日慶祝活動。

第一屆國際物業管理及採購博覽—座談會。

友好機構熱烈祝賀保安業商會成立10周年

於2011年8月註冊成立的保安業商會（Chamber of Security Industry），今年迎來十周年，過去十年一直從不間斷為業界提供協助和支援，並積極研究減低業界營商成本的方案，團結保安業一起迎難而上，構建合理營商環境。本報特別專訪了保安業商會主席何啟文，暢談過去十年所面對的挑戰及機遇，以及如何從資歷及科技方面提升業界的專業性，以迎合新時代下的需求。回顧過去十年保安業的發展，何啟文表示變化很大，「一般人對保安從業員的認識，大多限於大廈的出入口管制，其實近年由武裝押運服務、巡邏、危險品及貴重物品運送，以至保安設備的設計、安裝及維修，均屬於保安從業員的工作範疇。商會由成立至今一直積極推動行業發展，致力提升業界的專業性，吸引更多年輕人及人才加入，不單一改社會對保安從業員的形象，入行人數也在節節攀升。」以資歷及科技提升行業地位推動保安業專業化的舉措，何啟文表示主要從資歷及科技兩方面著手，「政府於2013年起為保安行業推行資歷架構，透過專業培訓提升整個行業的專業水平，今年更為保安服務業推出『過往資歷認可』機制，機制確認保安從業員在職場上所積累的工作經驗和能力，並獲頒資歷架構認可資歷，有助他們設定進修的起點，減少重複學習。事實上，保安行業現時薪酬及晉升機會均優於其他行業，加上近年不同機構及大學均有提供與保安業相關的證書及學位課程，吸引更多年輕人入行，也提升了整個行業的學識水平，尤其是目前不少屋苑及機構，開始要求保安從業員擁有客戶服務、危機管理、風險評估等知識，不斷進修與時並進，才能迎合市場需求。」除了從資歷方面提升保安從業員的競爭力，因應資訊科技急速發展，保安業商會也在2014年引入了新的「保安雲」系統，何啟文指出，「政府對業界一直有很好的支援，資訊科技總監辦公室（OGCIO）資助商會200萬，花了兩年時間研發出此系統，通過雲端及全球定位科技，讓前線保安人員報告開工及收工時間、上傳突發事件、即時訊息發放等，確保員工人身安全之餘，也希望透過電子化及無紙化的措施，提升管理及工作效率。」向政府提交法規建議過去兩年受疫情困擾，何啟文指對保安業影響甚大，「不少活動在疫情下相繼取消，變相令人流管制的工作需求銳減，零售業也正經歷寒冬，名店因而減少聘請保安，再加上物業管理公司需添置防疫用品，甚至為前線員工提供防疫津貼，令他們的負擔百上加斤。」身兼香港各界商會聯席會議召集人的何啟文，於疫情初期就已代表商會向政府爭取支援，結果促成保就業計劃，令業界人士得以渡過難關。除此以外，商會也積極與政府溝通，適時就不同法案提交建議，何啟文表示，「例如港府於2018年提出取消強積金對?終極方案，商會不單擔憂此舉會令業內中小企經營困難，同時從社會層面出發，此舉也成為年青人創業的阻力，減少他們向上游的機會，因此我們持續向有關當局反映業界聲音，結果今年《施政報告》終以50萬元劃線，在落實取消對沖首9年，每年僱主支付遣散費及長期服務金不多於50萬元。」談到未來發展，何啟文表示，「在政府培育人才的支持下，現今的保安從業員不論在技能、訓練及應變能力等，均比昔日大大提高，以往各項大型活動如08年奧運馬術比賽、09年東亞運動會，以及每年舉行的香港國際七人欖球賽等，本地從業員均以專業及出色表現擔任大會保安，我們希望以此專業經驗擴展至大灣區，爭取開放行業至內地發展，為保安業締造更多機會。」