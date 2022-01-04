﻿立會90議員宣誓有效﻿ ﻿兩人漏讀字眼須重讀﻿

新一屆立法會九十名議員昨日完成宣誓，由特首林鄭月娥親自監誓，並確定宣誓有效。但宣誓期間，有兩名議員因漏讀誓言字眼，須重新宣誓。港澳辦及中聯辦對議員宣誓就任表示祝賀，期待香港的良政善治新局面。昨早十一時，親自監誓的林鄭月娥步入立法會議事廳，儀式隨即開始，由秘書長陳維安主持。據新生效的《國歌條例》，各位議員先肅立唱國歌，其後逐一到台前宣誓。九十人均完成宣誓，歷時約一小時。此外，因應《國旗及國徽條例》，議事廳內的區徽早前已換上國徽，現場亦擺放國旗及區旗。兩辦冀港走向良政善治宣誓期間，選委會界別、工聯會陸頌雄讀漏「議員」兩字；社福界、新思維狄志遠則讀漏「香港特別行政區」的「香港」二字，兩人須重新宣誓；民建聯陳克勤宣誓時則沒舉起右手，但沒被要求重讀誓言。陳其後解釋，條例沒要求宣誓須舉手，當局其後亦確認他宣誓有效。宣誓順序按照議員年資排列，如年資相同，則按照中文姓名筆畫排序。首名宣誓的議員是已任六屆的飲食界張宇人，最後一名宣誓的是商界（第三）嚴剛。每個人宣誓過程約三十秒，議員可選擇宗教或非宗教誓言，但均須讀出「擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區」等字眼。港澳辦表示，宣誓就職儀式莊重嚴肅，展現立法會議員的良好精神風貌，強調立法會全體議員要愛國愛港，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，要理性務實議政，有力破解影響香港經濟社會發展和長治久安的突出問題。中聯辦則指，當前香港已實現由亂到治的重大轉折，正處於走向良政善治的開篇布局時期，香港長時間積累的深層次矛盾和問題需要解決，期待所有議員在行政長官帶領下，各界共同努力，合力解決突出的經濟民生問題。