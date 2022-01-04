紅磡有一架載有兩名小童的「無牌」私家車，司機一見警車即開車逃走，其間先後撞向警車及客貨車後逃去，有警員一度擎槍，警方正追緝車輛下落。警方昨午三時許接獲一名保安員報案，指崇安街半島廣場六樓停車場內，有車輛車頭沒有掛上車牌。警員接報到場發現可疑車輛，人員落車向男司機調查期間，私家車突然倒車駛出停車位，撞向警車車頭，惟對方未有停下，轉彎駛離時再撞向警車左邊車身。現場消息指當時有警員擎槍阻截，但涉事司機踩油離開，當駛落五樓時，撞向一架正上行的客貨車，至出入口處再撞向停車場大閘。客貨車上的女司機報稱不適送院治理。警方正翻查停車場的閉路電視，追緝涉事私家車。