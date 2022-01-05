居於屯門 北角上班 測量師染疫源頭不明 社區隱藏播毒鏈

■望月樓群組再多一人中招，累計七人染疫。

■患者女兒就讀的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，停課三天。

社區驚現隱形病毒傳播鏈，本港恐爆第五波疫情。本港昨天新增的初步陽性個案中，一名居於屯門的測量師，前日不適，初步資料顯示很大機會感染Omicron。當局初步追查，患者近期並無外遊，亦沒到過又一城望月樓等高危場所，亦沒與確診人士接觸，其感染源頭不明，或顯示Omicron病毒存在於社區。銅鑼灣高威樓及東寧大廈亦因有住客初步確診，涉Omicron變種，須封樓檢測。此外，望月樓群組再增一名食客初步確診。一名四十二歲男測量師初步確診，感染源頭不明，他無接種疫苗，平日在北角理文商業中心上班，最後上班時間是上周五。患者與太太和女兒住在屯門翠寧花園二座，上周日（一月二日）發燒及頭痛，周一向屯門一私家醫生求診，檢測結果呈陽性，CT值大於三十，正在北大嶼山醫院隔離。他沒有到過高危場所，亦沒有與其他確診個案接觸。翠寧花園第二座昨晚七時起圍封檢測。梁李秀娛幼稚園停課衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，患者帶有N501Y及T478K變種病毒，很大機會感染Omicron，反映社區或存在隱形傳播鏈，當局會盡快追查患者行蹤，暫時知道他平日主要上班、帶女兒出席活動，以及光顧食肆。當局會將他到過的地方納入強制檢測，並安排他的密切接觸者隔離檢疫。順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園發出通告，指有低班學生家長初步確診，學校會按當局建議停課三天，安排學生及教職員前往檢測，並再次加強消毒校園，下周一復課。據悉。患者上周四下午曾到訪西九文化區M+博物館，博物館員工須檢測，今日閉館一天。另外，銅鑼灣高威樓及東寧大廈，同樣因有住客初步確診，涉Omicron病毒，昨晚亦被封樓強檢。港大傳染病學專家袁國勇指，出現源頭不明個案，是否要收緊社交距離措施，仍要慢慢研究，不排除Omicron已流入社區，望月樓仍屬第一代傳播，他相信現在是第五波前奏，因不少空勤人員在屯門區活動，認為當區居民要注意，並再次呼籲市民盡快打針。望月樓群組多一人確診 食客悉數尋獲此外，望月樓群組再多一宗初步陽性個案，為早前確診住在馬鞍山雅典居主婦的十三歲女兒。兩人上周一曾在望月樓用膳，其後女兒主要留在家中，直至上周五被送入檢疫中心，母親於上周六檢測呈陽性，女兒前日出現病徵，在醫院檢測呈初步陽性。當局已找到望月樓餘下六名食客，他們將進入檢疫中心。另外，本港昨新增十三宗確診和二十六宗無症狀感染個案。