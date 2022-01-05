「疫苗氣泡」下月24日擴大 涵蓋學校食肆圖書館

第五波疫情來勢洶洶，特首林鄭月娥宣佈由下月二十四日起，擴大「疫苗氣泡」範圍至所有食肆，以及戲院、健身中心等十八個表列處所，並首次涵蓋學校及公共圖書館、博物館等，正與各界商討，稍後公佈細節。有飲食業界代表歡迎新措施在農曆新年檔期過後推行，料其間生意可回復至疫情前的九成。目前「疫苗氣泡」只涵蓋酒吧、卡拉OK、夜店、浴室及派對房間等處所，市民如要進入，須至少接種一劑新冠疫苗。林鄭出席行政會議前宣佈，由二月二十四日開始將「疫苗氣泡」擴大至所有食肆，以及戲院、健身中心、美容院及遊戲機中心等十八個表列處所，並首次包括康文設施及學校。她指，上述處所中，「氣泡」是只適用於員工還是所有人，細節仍在商討，強調政府正與持份者商討，日後再公佈。對於政府會否將「疫苗氣泡」擴展至私人機構或商場，林鄭回應指，有關決定影響巨大，猶如外國的禁足令，如非緊急及必要，暫無計劃實施，但不排除可能性。是否所有人適用 細節待公佈政府早前宣佈，會在農曆新年前實施「疫苗氣泡」，現在延遲。林鄭解釋，新措施影響許多市民，「好難立即十日、八日後要做」，要預留時間讓市民去打針，同時亦讓處所管理人準備及解決技術問題。香港餐務管理協會會長楊位醒歡迎當局的決定，認為從善如流，預期在農曆新年業界的生意能回復至疫情前的九成。但他指，措施在執行上有困難，如食肆人手短缺，但要找專人檢查「針卡」，而部份長者不懂使用智能手機。呼吸系統專科醫生梁子超指，若政府期望以「疫苗氣泡」阻截Omicron變種病毒，是「不切實際」，形容許多西方國家推行「疫苗護照」，但都無法阻截變種病毒，促請當局應嚴守「外防輸入」措施。