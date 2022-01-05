現行社交距離措施即將屆滿，特首林鄭月娥認為發揮一定效能，暫不會收緊，亦無意停課，強調停課對學生有很大影響。林鄭引述教育心理學家指，停課對學生有很大影響，強調現時政府會非常謹慎處理是否暫停面授課堂。資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，津貼小學議會、資助小學校長會及官立小學校長協會，近日均無收到教育局諮詢有關停課的意見。張勇邦指出，學界過去兩年已對停課有經驗，但暫停面授課堂的安排，不應像海嘯發生般緊急，強調校方始終要有「兩手準備」，不能「今日講，明日即刻做」。他認為，當局最少要在三至五日前通知學界，以便校方調配教學內容。