西安又增95宗本土感染

內地前天新增一百〇八宗新冠肺炎本地確診個案，陝西西安佔九十五宗。西安全市實施封閉式管理已有兩星期，陝西省政府指目前西安的社區傳播情況已受控。西安近兩日的新確診回落至一百宗以下。陝西省政府表示，西安市新增病例數連續多日處於高位，但相較於疫情初期，社區層面疫情傳播勢頭得到控制。當地疾控專家認為，西安市要解除管控措施，首先要實現「社會面清零」，即新發現的確診者都是已隔離的密切接觸者或是密切接觸者的密切接觸者。河南新增五宗本地個案，分佈在洛陽、許昌及鄭州市，全省亦再多十九宗本土無症狀感染者，有十八宗在許昌。許昌禹州市前晚起實施封鎖措施；鄭州多區每戶兩天只可外出一次。