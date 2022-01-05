西安又增95宗本土感染

西安近兩日的新確診回落至一百宗以下。陝西省政府表示，西安市新增病例數連續多日處於高位，但相較於疫情初期，社區層面疫情傳播勢頭得到控制。當地疾控專家認為，西安市要解除管控措施，首先要實現「社會面清零」，即新發現的確診者都是已隔離的密切接觸者或是密切接觸者的密切接觸者。
河南新增五宗本地個案，分佈在洛陽、許昌及鄭州市，全省亦再多十九宗本土無症狀感染者，有十八宗在許昌。許昌禹州市前晚起實施封鎖措施；鄭州多區每戶兩天只可外出一次。
社區驚現隱形病毒傳播鏈，本港恐爆第五波疫情。本港昨天新增的初步陽性個案中，一名居於屯門的測量師，前日不適，初步資料顯示很大機會感染Omicron。當局初步追查，患者近期並無外遊，亦沒到過又一城望月樓等...
2022-01-05
世界五大核武國中、美、俄、英、法首次就防核戰發表聯合聲明，強調核武只能用來防禦，各國應避免戰爭。聯合國秘書長古特雷斯表示歡迎，稱期待有更多相關細節公布。而中國外交部形容，聯合聲明意義重大。馬朝旭︰減核...
2022-01-05
海地的黑幫問題嚴重。海地總理亨利（Ariel Henry）上周六出席一個慶祝國家獨立的活動時，再險被人槍殺，但他逃過大難，不過現場人員最少一人死亡及兩人受傷。總理府其後發聲明，指責「強盜和恐怖份子」企...
2022-01-05
屯門小欖低密度屋苑漣山樓齡約19年，位於青發里，周遭有綠樹環繞，起居清靜。今次介紹屋苑3房1套單位，實用面積941方呎，裝潢以淺色為主，顯得清新，享有綠樹翠景，遠望海景，視野開揚，現叫價為1068萬。...
2022-01-05
市場逐漸消化變種病毒的不利消息，憧憬環球經濟復甦，美股杜指及標普500指數於早段曾再創新高，惟美國10年期債息升至1.67厘水平，不利科技股表現，納指早段則見向下。杜指早段升逾0.6%，高見36826...
2022-01-05
車路士陣中球星如雲，踢法實而不華、默默於中場耕耘的高華錫甚少受到鎂光燈關注。然而這名克羅地亞中場在上輪英超鬥利物浦時，攻入一個難度甚高的世界波，終於受到外界注射，加上他八面玲瓏的表現，證明自己攻守兼備...
2022-01-05
43歲林雅詩（Grace）前年傷痛自爆經理人兼男友馬天樂背她偷食女助手，更育有一子，令她飽受情傷。原以為她與馬天樂早已分手，但去年6月女方竟在社交網直播與馬天樂鬧交內容，自揭原來未斬纜。為情所困的Gr...
2022-01-05
國泰機組人員帶入變種病毒Omicron後，本港昨天出現一宗源頭不明個案，反映社區存在隱形傳播鏈，第五波疫情已告展開。在此緊張關頭，港府由早前透露即將擴大「疫苗氣泡」的實施範圍，至昨天，特首「收回成命」...
2022-01-05
在今期《星島馬訊》專欄提到蘇保羅是時候開始追落後，所以介紹了第三場「新威力」和第六場「箭意」。若翻查兩駒上仗賽程，其實同日正是與「龍戰士」分途出戰，今次三駒再度聯合列陣，勿因後駒已交代而忽視。第一場四...
2022-01-05