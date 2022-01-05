海地的黑幫問題嚴重。海地總理亨利（Ariel Henry）上周六出席一個慶祝國家獨立的活動時，再險被人槍殺，但他逃過大難，不過現場人員最少一人死亡及兩人受傷。總理府其後發聲明，指責「強盜和恐怖份子」企...

2022-01-05