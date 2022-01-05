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日報新聞 > 港聞

美股中段升289點

2022-01-05 列印
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市場逐漸消化變種病毒的不利消息，並憧憬環球經濟復蘇，歐美股市昨晚普遍向上。杜指中段報三六八七四點，升二百八十九點；納指則報一五七三○點，跌一百零二點。滙控美國預託證券價格見四十九點五六港元，升一點七六港元；騰訊則見四百五十三港元，升三港元。

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