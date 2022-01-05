﻿粉嶺北新區擬申放寬地積比﻿

本港房屋土地供不應求，為開拓房屋和科技發展用地，施政報告提出發展「北部都會區」願景，首個進入施工階段的古洞北及粉嶺北發展區，擬向城規會申請放寬首幅政府土地地積比率及建築物高度限制，由現時的五倍放寬至約六點零九倍，料可提供逾六千個公屋單位，預計於二○二六或二○二七年完工。粉嶺北新發展區第十五區東的政府用地，屬首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地。地皮位於恒地馬適路新盤的北面，東面則為龍躍頭，房委會近期向城規會就上述用地，申請發展六座三十六至四十一層高的住宅，將提供六千一百六十八伙公營房屋單位，單位平均面積約四百三十一平方呎。據了解，項目預料在二○二六或二○二七年落成。另外，項目亦會提供一座七層高的非住宅建築，用作社福用途，並會設有零售及商業、幼稚園、籃球場、羽毛球場、兒童遊樂等設施。