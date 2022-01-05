粉嶺北新發展區第十五區東的政府用地，屬首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地。地皮位於恒地馬適路新盤的北面，東面則為龍躍頭，房委會近期向城規會就上述用地，申請發展六座三十六至四十一層高的住宅，將提供六千一百六十八伙公營房屋單位，單位平均面積約四百三十一平方呎。據了解，項目預料在二○二六或二○二七年落成。另外，項目亦會提供一座七層高的非住宅建築，用作社福用途，並會設有零售及商業、幼稚園、籃球場、羽毛球場、兒童遊樂等設施。
粉嶺北新區擬申放寬地積比
粉嶺北新發展區第十五區東的政府用地，屬首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地。地皮位於恒地馬適路新盤的北面，東面則為龍躍頭，房委會近期向城規會就上述用地，申請發展六座三十六至四十一層高的住宅，將提供六千一百六十八伙公營房屋單位，單位平均面積約四百三十一平方呎。據了解，項目預料在二○二六或二○二七年落成。另外，項目亦會提供一座七層高的非住宅建築，用作社福用途，並會設有零售及商業、幼稚園、籃球場、羽毛球場、兒童遊樂等設施。
居於屯門 北角上班 測量師染疫源頭不明 社區隱藏播毒鏈
社區驚現隱形病毒傳播鏈，本港恐爆第五波疫情。本港昨天新增的初步陽性個案中，一名居於屯門的測量師，前日不適，初步資料顯示很大機會感染Omicron。當局初步追查，患者近期並無外遊，亦沒到過又一城望月樓等...
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五大國聲明核武僅防禦 聯合國表歡迎 中方稱意義重大
世界五大核武國中、美、俄、英、法首次就防核戰發表聯合聲明，強調核武只能用來防禦，各國應避免戰爭。聯合國秘書長古特雷斯表示歡迎，稱期待有更多相關細節公布。而中國外交部形容，聯合聲明意義重大。馬朝旭︰減核...
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海地總理亨利險遭暗殺 一死兩傷 曾收黑幫警告勿訪當地
海地的黑幫問題嚴重。海地總理亨利（Ariel Henry）上周六出席一個慶祝國家獨立的活動時，再險被人槍殺，但他逃過大難，不過現場人員最少一人死亡及兩人受傷。總理府其後發聲明，指責「強盜和恐怖份子」企...
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遠望開揚海景 漣山亮麗大廳溫馨自然
屯門小欖低密度屋苑漣山樓齡約19年，位於青發里，周遭有綠樹環繞，起居清靜。今次介紹屋苑3房1套單位，實用面積941方呎，裝潢以淺色為主，顯得清新，享有綠樹翠景，遠望海景，視野開揚，現叫價為1068萬。...
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市場憧憬環球經濟復甦 杜指升257點再破頂
市場逐漸消化變種病毒的不利消息，憧憬環球經濟復甦，美股杜指及標普500指數於早段曾再創新高，惟美國10年期債息升至1.67厘水平，不利科技股表現，納指早段則見向下。杜指早段升逾0.6%，高見36826...
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藍獅英聯盃四強拔「刺」「錫」破天驚
車路士陣中球星如雲，踢法實而不華、默默於中場耕耘的高華錫甚少受到鎂光燈關注。然而這名克羅地亞中場在上輪英超鬥利物浦時，攻入一個難度甚高的世界波，終於受到外界注射，加上他八面玲瓏的表現，證明自己攻守兼備...
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長期俾男人呃 呻香港冇嘢留戀 林雅詩趕買篋 本月移居英國
43歲林雅詩（Grace）前年傷痛自爆經理人兼男友馬天樂背她偷食女助手，更育有一子，令她飽受情傷。原以為她與馬天樂早已分手，但去年6月女方竟在社交網直播與馬天樂鬧交內容，自揭原來未斬纜。為情所困的Gr...
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社論｜「氣泡」延遲擴大 食店抗疫心要強
國泰機組人員帶入變種病毒Omicron後，本港昨天出現一宗源頭不明個案，反映社區存在隱形傳播鏈，第五波疫情已告展開。在此緊張關頭，港府由早前透露即將擴大「疫苗氣泡」的實施範圍，至昨天，特首「收回成命」...
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頭號目標｜切勿忽視 龍戰士
在今期《星島馬訊》專欄提到蘇保羅是時候開始追落後，所以介紹了第三場「新威力」和第六場「箭意」。若翻查兩駒上仗賽程，其實同日正是與「龍戰士」分途出戰，今次三駒再度聯合列陣，勿因後駒已交代而忽視。第一場四...
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