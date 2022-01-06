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10間畢業相攝影Package 戶外/室內影樓最平$500起

2022-01-06 列印
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孩子幼稚園K3畢業大事，父母都會慶祝一番。近年，不少家長都會相約同級的家長到影樓為小畢業生拍畢業照，留住子女最童真的一刻。附上10間家長有不同特色的給大家參考。詳情：https://bit.ly/3FSzZeW

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