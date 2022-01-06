禁八國民航機來港 關酒吧美容院等處所 林鄭：「快狠準」措施切斷傳播鏈

前晚出現一宗Omicron源頭不明病患，政府昨日急轉軚，由前日維持原防疫措施，改為大收緊。特首林鄭月娥解釋，過去一日香港疫情急劇變化，社區出現隱形傳播鏈，令人擔心，強調出現非常危險訊號，因此果斷收緊防疫措施，包括一次過禁止英、美、法、加、澳洲等八個國家的民航機來港，轉機也不接受，同時關閉酒吧、健身中心、美容院等多個處所。林鄭昨在記者會解釋，過去一日，本港疫情出現急劇變化，政府昨早召開緊急會議商討，認為社區出現隱形傳播鏈，Omicron變種病毒的傳播速度快，社區確診數字可能會「幾何級數上升」，強調出現非常危險的訊號。但她強調，「政府會把握關鍵時候，與Omicron變種病毒競賽」，會採取兩年抗疫以來，最果斷，且「快、狠、準」的措施，重鎚出擊，希望能以「短暫的陣痛」，防止社區出現大型爆發。外防輸入方面，林鄭宣佈，周六凌晨零時開始，禁止美國、英國、法國、澳洲、加拿大、印度、巴基斯坦和菲律賓八個國家的民航機來港，轉機亦不可以，措施為期十四天。她解釋，本港的輸入個案在過去四周倍增，不少患者在機場檢測呈陽性，其後須送院，對醫院造成沉重負擔，因此對上述八個有Omicron病例的國家實施航班熔斷措施。她強調，明白措施會對部份人士造成不便，但強調不能令香港的抗疫工作前功盡廢，望各界諒解。至於內防擴散，由周五凌晨零時起，政府會實施多項措施，為期十四日，包括：一、關閉酒吧、健身中心、美容院、卡拉OK、浴室、主題樂園、博物館、體育場所及戲院等多個處所；二、暫停本地遊及公海遊；三、除非有恩恤理由，醫院和院舍暫停探訪；四、四人「限聚令」及「口罩令」維持。生意剛回升又停業 業界：打擊嚴重有健身中心負責人表示，在第四波疫情後，健身中心才獲准開放，現時業界生意剛回復至六至七成，卻又要停業，形容打擊嚴重。有婚禮及活動統籌顧問則預計，生意額會大跌八成，透露政策宣佈後，已有客人要求延期或取消活動。